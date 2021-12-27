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Mozerella ne demek, TDK'ya göre Mozerella kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mozerella kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mozerella ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mozerella nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mozerella kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mozerella ne demek, TDK'ya göre Mozerella kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mozerella ne demek? Mozerella TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mozerella kelimesi. Peki mozerella ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mozerella nedir, mozerella kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MOZERELLA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mozerella kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mozerella kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre mozerella kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnek sütünden yapılan, küçük, yağlı, yuvarlak biçimde kızartılarak da yenilen bir peynir türü

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