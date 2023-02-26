Mpho Mvelase kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mpho Mvelase Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mpho Mvelase adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mpho Mvelase Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mpho Mvelase 6 Şubat 1989 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mpho Mvelase Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mpho Mvelase, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mpho Mvelase'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mpho Mvelase Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mpho Mvelase isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mpho Mvelase Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mpho Mvelase futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında United FC

1 Temmuz 2014 yılında Chippa United

30 Ocak 2015 yılında Orlando Pirates

13 Temmuz 2016 yılında Chippa United

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2018 yılında Royal Eagles

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2018 yılında Polokwane City

4 Ağustos 2021 yılında Marumo

Mpho Mvelase Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mpho Mvelase şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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