MR için hastaneye gitti yanarak çıktı! Sağ baş parmağını kullanamayacak

İstanbul'da yaşayan 7 yaşındaki Elif, ayağındaki rahatsızlığı sebebiyle tedavi için özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede MR'a alınan küçük kızın çıktıktan sonra sağ elinde ve kolunda yanıklar görüldü. Başparmağı ve işaret parmağından koluna kadar yanık görülmesi üzerine kızın annesi fenalık geçirdi. Küçük kızın yanan eline ameliyat ile doku nakli yapıldı ancak sağ elinin gelişmeyeceği öğrenildi.

45 DAİKALIK İŞLEM 2 SAAT SÜRDÜ

İstanbul'da yaşayan 7 yaşındaki Elif aşil gerginliği nedeniyle ailesi tarafından İstanbul'da özel bir hastaneye götürüldü. Doktor tarafından MR'a alınmasına karar verildi ve kıza anestezi uygulandı. Aileye işlemin 45 dakika süreceği söylenmesine rağmen küçük kızı 2 saat boyunca odadan çıkarmadılar. Daha sonra odaya alınan Elif'in kolunun sargılı olduğu görüldü. Kızın kolundaki pansuman için açılınca kızının başparmağı ve işaret parmağı arasında kalan bölgenin kemiğe kadar yandığı görüldü.

MR CİHAZININ BOZUK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay üzerine kızlarının tedavisine devlet hastanesinde devam eden aile, hastaneye 10 bin liralık maddi, 1 milyon 500 bin lira da manevi tazminat davası açtı. Savcılığın yaptığı incelemede MR esnasında cihazın bozulduğu bu yüzden de kızın elinde ve kolunda yanıklar oluştuğu tespit edildi. Tespit sonucunda hastanedeki 4 kişiye 1 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

SAĞ BAŞ PARMAĞINI KULLANAMAYACAK

Doku nakli yapılan küçük kızın sağ baş parmağının gelişmeyeceği öğrenilirken, küçük kızın psikolojisinin bozulduğu, kalem tutamadığı için kendisini arkadaşlarıyla kıyaslayıp 'Benim elim neden onlar gibi değil' diyerek ağladığı öğrenildi.