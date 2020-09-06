MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına M4 karayolu yakınlarında teröristlerce hain bir saldırı düzenlendi. Yapılan saldırı sonucu bölgede görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan ağır yaralandı. Ağır yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Uzman Onbaşı Serdar Aslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan Serdar Aslan'ın acı haberi ise Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan aile yasa boğulurken, şehidin evi ve evinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

EN SON DÜN AKŞAM AİLESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞ

Aslen Şanlıurfa Bozova nüfusuna kayıtlı olan, evli ve bir çocuk babası Şehit Serdar Aslan'ın en son dün akşam saatlerinde ailesiyle telefonda görüştüğü öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşanan hain saldırıda şehit olan Serdar Aslan için bir taziye mesajı yayımlada.

Bakan Akar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşımız, 6 Eylül 2020 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kaderli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"