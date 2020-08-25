Marcel Tisserand Son Dakika Fenerbahçe Transfer HaberleriArjantin'in Milli Takım kalecisi Guido Herrera Yeni Malatyaspor'a transfer olduMSB acı haberi duyurdu: 1 şehidimiz var!Barcelona'da Messi dönemi kapanıyor!Sergen Yalçın: “Zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi"MasterChef 25 Ağustos dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Neler yaşandı?Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!Dizi oyuncusuna yarım milyonluk gasp şoku!MasterChef'teki Ballı Zencefilli Tavuk nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?MasterChef Kızarmış Dondurma nasıl yapılır? Kızarmış dondurma tarifi?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MSB acı haberi duyurdu: 1 şehidimiz var!

MSB acı haberi duyurdu: 1 şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Trablus/Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu: 1 şehidimiz var!

MSB'den yapılan açıklamada, "Trablus/Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar paylaştığı mesajında, "Silah arkadaşımız, 25 Ağustos 2020 tarihinde Trablus/Libya'da, görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT