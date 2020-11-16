MSB acı haberi duyurdu: Hakkâri Çukurca'da bir Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyonda bir askerimizin şehit olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur."

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