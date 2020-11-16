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MSB acı haberi duyurdu: Hakkâri Çukurca'da bir Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur." denildi.

MSB acı haberi duyurdu: Hakkâri Çukurca'da bir Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyonda bir askerimizin şehit olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur."

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


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