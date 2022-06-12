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  3. MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu!

MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. EYP'nin patlaması sonucu, İs. Uzm. Çvş. Gökhan Demir şehit oldu.

MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından acı haberi duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurarak, EYP'nin patlaması sonucu, P. Söz. Er Fuat ÖZER'in şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Acı haber sabah saatlerinde geldi. Hastaneye kaldırılan askerlerden  İs. Uzm. Çvş. Gökhan Demir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu!

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığının yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer almıştı: “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, İs. Uzm. Çvş Gökhan Demir şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.”

MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu!

MSB acı haberi duyurdu! Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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