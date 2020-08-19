MSB açıkladı: 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK terör örgütüne mensup 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucunda Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesinde tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü PKK'ya mensup 8 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI: ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı: