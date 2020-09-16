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  3. MSB açıkladı: Gözlem kulesine saldıran gruplar savuşturuldu

MSB açıkladı: Gözlem kulesine saldıran gruplar savuşturuldu

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de bulunan 7 numaralı gözlem noktasına saldıran sivil görünümleri grupların alınan tedbirler sonucu savuşturulduklarını açıkladı.

MSB açıkladı: Gözlem kulesine saldıran gruplar savuşturuldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde bulunan sivil görünümlü grupların 7 numaralı gözlem kulesine saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4, 5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır." denildi.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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