MSB açıkladı: Gözlem kulesine saldıran gruplar savuşturuldu
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de bulunan 7 numaralı gözlem noktasına saldıran sivil görünümleri grupların alınan tedbirler sonucu savuşturulduklarını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde bulunan sivil görünümlü grupların 7 numaralı gözlem kulesine saldırıda bulunduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4, 5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır." denildi.
İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2020