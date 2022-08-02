MSB açıkladı: Hatay sınırında askeri araç kazası: Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Hatay sınırında meydana gelen araç kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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MSB açıkladı: Hatay sınırında askeri araç kazası: Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı acı haberi yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altınözü/Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB açıkladı: Hatay sınırında askeri araç kazası: Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit olduMSB açıkladı: Hatay sınırında askeri araç kazası: Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu

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