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  3. MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK terör örgütüne mensup 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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