MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Bakanlık Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK terör örgütüne mensup 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."