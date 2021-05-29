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  3. MSB açıkladı: Komandolar, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristi öldürdü

MSB açıkladı: Komandolar, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristi öldürdü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB açıkladı: Komandolar, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristi öldürdü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! " denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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