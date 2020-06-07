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  3. MSB açıkladı: Sivilleri hedef alma hazırlığındaki terörist yakalandı

MSB açıkladı: Sivilleri hedef alma hazırlığındaki terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin yakalandığını açıkladı.

MSB açıkladı: Sivilleri hedef alma hazırlığındaki terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şekilde:

"Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı" 

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


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