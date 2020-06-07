MSB açıkladı: Sivilleri hedef alma hazırlığındaki terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şekilde:
"Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı"
Ayrıntılar geliyor...
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