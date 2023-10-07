MSB açıkladı: Suriye’nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi, 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu düşünülen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edildiğini açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
MSB açıkladı: Suriye’nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi, 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine yeni bir hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletiler Anlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzey'indeki terörist hedeflerine 6 Ekim 2023 saat 22.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır"

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa'da bir hırsız aynı evi 3. kez soyarken yakalandı! O hırsız mahalleliye 'pişmanım' diyerek yalvardı!
Bursa'da bir hırsız aynı evi 3. kez soyarken yakalandı! O hırsız mahalleliye 'pişmanım' diyerek yalvardı!
El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları ele geçirdi
El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları ele geçirdi
Manavgat'ta ekiplerin kadın sürücüyle zor imtihanı! Cezayı iptal ettirmek için her yolu denedi, 2. kez ceza şoku yaşadı!
Manavgat'ta ekiplerin kadın sürücüyle zor imtihanı! Cezayı iptal ettirmek için her yolu denedi, 2. kez ceza şoku yaşadı!
Bartın'da ölen oğlunun mezarına giden anne, gördüğü manzara karşısında baygınlık geçirdi!
Bartın'da ölen oğlunun mezarına giden anne, gördüğü manzara karşısında baygınlık geçirdi!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonu ile ilgili ilk açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonu ile ilgili ilk açıklama!
AK Parti'de MKYK üyeleri belli oldu: 75 kişilik listenin 49'u değişti
AK Parti'de MKYK üyeleri belli oldu: 75 kişilik listenin 49'u değişti
Hadise yine yaptı yapacağını! O derin dekolteli fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı!
Hadise yine yaptı yapacağını! O derin dekolteli fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı!
Hamas'ın saldırıları sonrası Netanyahu’dan ilk açıklaması: “Savaştayız, kazanacağız”
Hamas'ın saldırıları sonrası Netanyahu’dan ilk açıklaması: “Savaştayız, kazanacağız”
Kocaeli'nde hasta ve hasta yakınları sağlık ocağını bastı! 3 doktor yaralı!
Kocaeli'nde hasta ve hasta yakınları sağlık ocağını bastı! 3 doktor yaralı!
Çorum'da Baba-oğul husumetlisini önce sopayla, sonra bıçakla yaraladı! Ağır yaralanan adamın hayati tehlikesi devam ediyor!
Çorum'da Baba-oğul husumetlisini önce sopayla, sonra bıçakla yaraladı! Ağır yaralanan adamın hayati tehlikesi devam ediyor!
Çok Okunanlar
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, istifası sonrası yeni hoca belli oldu, İşte Beşiktaş'ın yeni hocası!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, istifası sonrası yeni hoca belli oldu, İşte Beşiktaş'ın yeni hocası!
Başkan Erdoğan tarafından bir çok kamu kurumlarına atama yapıldı, Atama kararları resmi gazetede yayımlandı
Başkan Erdoğan tarafından bir çok kamu kurumlarına atama yapıldı, Atama kararları resmi gazetede yayımlandı
Dikkat! Sağanak yağış geliyor hava soğuyor, 7 Ekim Cumartesi hava durumu ve sıcaklılar nasıl olacak?
Dikkat! Sağanak yağış geliyor hava soğuyor, 7 Ekim Cumartesi hava durumu ve sıcaklılar nasıl olacak?
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'den adaylık kararı, kongrede yeniden aday olacak mı?
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'den adaylık kararı, kongrede yeniden aday olacak mı?
Gaziantep'te feci kaza! Hafriyat kamyonu trafik ışıklarında duran araçları ezdi geçti, 5 ölü 17 yaralı
Gaziantep'te feci kaza! Hafriyat kamyonu trafik ışıklarında duran araçları ezdi geçti, 5 ölü 17 yaralı
Efeler Belediyesi temizlik işçilerinden örnek davranış, buldukları para dolu torbayı sahibine teslim ettiler
Efeler Belediyesi temizlik işçilerinden örnek davranış, buldukları para dolu torbayı sahibine teslim ettiler
Yorumlananlar
Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!
Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!
Azerbaycan'dan kritik karar, resti çekti! İspanya'daki toplantıya Türkiye olmadığı için katılmayacak!
Azerbaycan'dan kritik karar, resti çekti! İspanya'daki toplantıya Türkiye olmadığı için katılmayacak!
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimler
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimler