MSB açıkladı: 24 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içi ve sınır hattında gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlerin emellerine izin vermeyen komandolar, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 teröristi etkisiz hale getirdi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede,"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.