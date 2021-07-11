Aydemir Akbaş'tan şoke eden Nebahat Çehre açıklaması!Samsunspor kadına şiddete dikkat çekti | Yeni sezon mor formasıAnnesi ve erkek arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Minik Eymen için hakimlerden ağlatan karar!Srebrenitsa katliamı nedir? Bosna katliamında kaç kişi öldü? Bosna Soykırımı nedenleriDiego Costa Beşiktaş'a çok yakın! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'daAcun Ilıcalı yeni projesi için kolları sıvadı!MSB bakanı Akar'dan Yunan bakana sert tepki!İkinci kez evlenmek isteyen kardeşten akıl almaz plan! Ağabeyi duyunca şoke oldu...11 Temmuz Pazar altın fiyatlarında şok düşüş! Bugün Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?Wimbledon kadınlarda şampiyon Asleigh Barty!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MSB bakanı Akar'dan Yunan bakana sert tepki!

MSB bakanı Akar'dan Yunan bakana sert tepki!

Son Dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos'un Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki göstererek, "Yunanistan, provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir" dedi.

MSB bakanı Akar'dan Yunan bakana sert tepki!

Son Dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos'un Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki göstererek, "Yunanistan, provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir" dedi.

MSB bakanı Akar'dan Yunan bakana sert tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı olan Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos'un Türkiye aleyhindeki sözlerine sert tepki gösterdi.

Bakan Akar, "Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve objektif olarak ülkelerimiz arasındaki antlaşmalar, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz." dedi

MSB bakanı Akar'dan Yunan bakana sert tepki!

Bakan Akar, "Yunanistan, provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Pozitif gündemin tek taraflı olmayacağını belirten Akar, "Yakalanan olumlu havanın devam etmesini istiyorsanız Türk, Yunan halklarının birbirine yakınlığını göz önünde bulundurarak provokatif söylem ve eylemlerden kaçınmanız lazım." dedi

MSB bakanı Akar'dan Yunan bakana sert tepki!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT