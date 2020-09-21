MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin sosyal medya paylaşımında, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin tespit edildiği ve bu teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildikleri duyuruldu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
" Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/GmM1iyTUZd