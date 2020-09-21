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  3. MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin sosyal medya paylaşımında, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin tespit edildiği ve bu teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildikleri duyuruldu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

 

 

Berna Akkaya
Editör


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