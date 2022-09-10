MSB duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMIYOR, KALMAYACAK!"

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"