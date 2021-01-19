MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG terör örgütüne mensup 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminin önlendiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."