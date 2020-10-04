MSB duyurdu: Cebrail kenti de işgalden kurtarıldı!

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Azerbaycan ordusunun Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" denildi.

Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2020

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Cebrail kentinin ve birkaç köyün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

KURTARILAN YERLER

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün cephede şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirtirken,