MSB duyurdu! Füze bulundu!

MSB'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulundu." denildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.