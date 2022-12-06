MSB duyurdu! Hudut Kartalları yasa dışı dışı geçişlere göz açtırmıyor: 5 kişi yakalandı

Sınırlardan kaçak geçişlerin önlenmesi için denetimler aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan birinin FETÖ, birinin de PKK /KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."