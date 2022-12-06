MSB duyurdu! Hudut Kartalları yasa dışı dışı geçişlere göz açtırmıyor: 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a girmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
MSB duyurdu! Hudut Kartalları yasa dışı dışı geçişlere göz açtırmıyor: 5 kişi yakalandı

Sınırlardan kaçak geçişlerin önlenmesi için denetimler aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan birinin FETÖ, birinin de PKK /KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Naci Görür, söylemekten yoruldu: "Belediye ve hükümetin İstanbul’u depreme hazırlaması lazım"
Prof. Dr. Naci Görür, söylemekten yoruldu: "Belediye ve hükümetin İstanbul’u depreme hazırlaması lazım"
Görüntüsüne aldanmayın! Dünyanın en fazla zehir zerk edebilen yılına çok şaşıracaksınız!
Görüntüsüne aldanmayın! Dünyanın en fazla zehir zerk edebilen yılına çok şaşıracaksınız!
CHP'li vekilden çirkin hareket! TBMM'deki bütçe görüşmelerinde poker oynadı
CHP'li vekilden çirkin hareket! TBMM'deki bütçe görüşmelerinde poker oynadı
Ece Üner yeni kanalını sosyal medyadan duyurdu: Halkın sesi olmaya çok istekliyim
Ece Üner yeni kanalını sosyal medyadan duyurdu: Halkın sesi olmaya çok istekliyim
Son Haberler
Trafik kazasında babasını kaybetmişti! Özge Ulusoy'dan duygulandıran paylaşım: "14:05"
Trafik kazasında babasını kaybetmişti! Özge Ulusoy'dan duygulandıran paylaşım: "14:05"
MSB duyurdu! Hudut Kartalları yasa dışı dışı geçişlere göz açtırmıyor: 5 kişi yakalandı
MSB duyurdu! Hudut Kartalları yasa dışı dışı geçişlere göz açtırmıyor: 5 kişi yakalandı
Kadın erkek rolleri değişti! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye kadınlığı sorgulatan itiraf! "Yakışıklı ve karizmatik erkek gördüm mü..."
Kadın erkek rolleri değişti! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye kadınlığı sorgulatan itiraf! "Yakışıklı ve karizmatik erkek gördüm mü..."
Pantene Altın Kelebek ödüllerini eleştiren Aleyna Tilki'ye Nihat Doğan'dan tepki: "Kusura bakma öyle ahım şahım bir sesin yok"
Pantene Altın Kelebek ödüllerini eleştiren Aleyna Tilki'ye Nihat Doğan'dan tepki: "Kusura bakma öyle ahım şahım bir sesin yok"
Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! 50 ilde Silindir Operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! 50 ilde Silindir Operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Aslı Baykal, CHP'yi topa tuttu, sert eleştirdi: "Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin"
Aslı Baykal, CHP'yi topa tuttu, sert eleştirdi: "Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin"
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
6 Aralık 2022 Salı burç yorumu | Başak, tartışmalara dikkat et, Kova, yeni bir sayfa açmanın vakti!
6 Aralık 2022 Salı burç yorumu | Başak, tartışmalara dikkat et, Kova, yeni bir sayfa açmanın vakti!
Diyarbakır'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Sapık şahıs 9 yaşındaki çocukla birlikte metruk bir evde bulundu!
Diyarbakır'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Sapık şahıs 9 yaşındaki çocukla birlikte metruk bir evde bulundu!
Aslı Baykal, CHP'yi topa tuttu, sert eleştirdi: "Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin"
Aslı Baykal, CHP'yi topa tuttu, sert eleştirdi: "Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin"
Amiral Türker Ertürk yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı: "Bugüne kadar yapılmayan neyi yaptınız?"
Amiral Türker Ertürk yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı: "Bugüne kadar yapılmayan neyi yaptınız?"
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu!
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu!
Yorumlananlar
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır