MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit Operasyonu başlatıldı! Komandolar ve Özel Kuvvetler sahaya indi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada TSK'nın başarılı operasyonları sonrası ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün; Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını hâlen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında PKK/KCK ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi ve terör saldırılarının bertaraf edilmesinin yanı sıra hudutların güvenliğinin sağlanması için operasyonun başlatıldığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı “PENÇE-KİLİT OPERASYONU” başlatılmıştır."

"KOMANDOLARIMIZ VE ÖZEL KUVVET UNSURLARIMIZ KARADAN SIZARAK VE HAVA HÜCUM HAREKÂTI İLE BÖLGEYE İNTİKAL ETMİŞTİR"

Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefler hava harekâtı ile ateş altına alındığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulmuştur.

Hava kuvvetlerimiz, ateş destek vasıtalarımız, ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen Komandolarımız ve Özel Kuvvet unsurlarımız karadan sızarak ve hava hücum harekâtı ile bölgeye intikal etmiştir.

Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir."

"TERÖRLE MÜCADELEYE EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLİNCEYE KADAR AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDİLECEKTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Harekât sırasında; sivillerin, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAKAN AKAR, OPERASYONLAR HAKKINDA BRİFİNG ALDI

Öte yandan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhına geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezine geçti.

Burada Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtına ilişkin brifing alan Bakan Akar daha sonra Muharip Hava Kuvveti Harekât Merkezi ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

"BİRİNCİ SAFHADA BELİRLENEN HEDEFLER ELE GEÇİRİLDİ"

Hava harekâtındaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar, “Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe-Kilit Operasyonu’nu başlatmıştır.” diye konuştu.

Operasyon kapsamında terör örgütüne ait hedeflerin yoğun ateş altına alındığını belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

“Hazırlanan plan kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri önce hava kuvvetlerimiz tarafından ateş altına alındı. Kahraman pilotlarımız terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu. Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen Kahraman Komandolarımız ve Bordo Berelilerimiz karadan sızarak ve hava hücum harekâtı ile bölgeye intikal etti. Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi.”

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının görev aldığı harekâtı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile harekât merkezlerinden takip ettiklerini belirten Bakan Akar, şunları kaydetti:

“Harekâtla ilgili planlama safhasından itibaren detaylı bir çalışma yaptık. Mehmetçiğimiz; asil milletimizin sevgisinden, güveninden ve duasından aldığı ilhamla komutanlarının emir ve komutasında çalışmalarını büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla yürütüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilen görevleri başaracağından şüphemiz yok. İnşallah bu harekât da planlandığı şekilde başarıyla tamamlanacak. Sonuç olarak 40 yıldan beri ülkemizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör örgütünün bir çöküş süreci içinde olduğunu görüyoruz. Bu arada tüm bu faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak’ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleşiyor. Tekrar ifade etmek isterim ki bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Sivillerin, çevrenin, kültürel ve dinî yapıların zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmektedir.”

HAREKÂTA KATILAN PİLOTLARA TELSİZDEN HİTAP ETTİ: HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU

Millî Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekâtına katılan pilotlarla da telsizden görüştü.

Pilotlara başarı dileklerini ileten Bakan Akar, “Faaliyetlerinizi yakından büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ediyoruz. Şu ana kadar belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu. Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine uygun şekilde gerçekleştirdiğiniz bu görevler her zaman gururla hatırlanacak.” diye konuştu.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de icra edilmekte olan Mavi Vatan Tatbikatı’nı sevk ve idare eden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile de görüşen Bakan Akar, “Bir taraftan terörle mücadele operasyonlarımız devam ederken diğer taraftan ülkemizin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, pruvanız neta denizleriniz sakin olsun. Leventlerimize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, buradaki incelemelerini tamamlamasının ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekât Merkezine geçti.