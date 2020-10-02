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  3. MSB duyurdu: Pençe Kaplanı Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

MSB duyurdu: Pençe Kaplanı Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, PEnçe Kaplanı Operasyonu kapsamında ele geçirilen PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmatların imha edildiği duyuruldu.

MSB duyurdu: Pençe Kaplanı Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen, PKK'ya ait silah ve mühimmatın imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirdi. Tespit edilen silah ve mühimmatlar METİ timimiz tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 2 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet SA-7 Güdümlü Füze, 1 adet Lançer, 2 bin 143 adet 7,62 milimetre PKMS Makinalı Tüfek mühimmatı, 3 bin adet AK-47 mühimmatı, 5 adet Doçka Mühimmatı ve 800 adet Zagros mühimmatı ele geçirildi" denildi.

MSB duyurdu: Pençe Kaplanı Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmat imha edildiMSB duyurdu: Pençe Kaplanı Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmat imha edildiMSB duyurdu: Pençe Kaplanı Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmat imha edildiMSB duyurdu: Pençe Kaplanı Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

Berna Akkaya
Editör


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