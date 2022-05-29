MSB duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlere hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Irak'ın kuzeyindeki sözde Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durum hakkında Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. " denildi.