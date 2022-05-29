Spor Toto 1.Lig Play Off: Eyüpspor - Bandırmaspor maçı canlı izle | Eyüpspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiİstanbul'un fethi gerçek oldu! Gemiyi karadan yürüttüler...MSB duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlere hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildiGöz kamaştıran Hyundai'n yenileri sizin de olabilir! Sıfır araç almak isteyenler için 2022 fiyat listesi güncellendi! İşte i10, i20 ve Elantra serilerinde dikkat çeken fiyatlarÜlke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi! Bin 358 araç trafikten men edildi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'nun iddiasına sert yanıt: "Kimin kaçtığı, kimin kaçabileceği ortada, biz yola kefenimizi giydik çıktık"Böyle düşmanlık görülmedi! Börek yiyen adamın kulağını kesti!Fenomen Murat Övüç göz kanatan kıyafetiyle Bursa'yı salladı! "Pembe panter gibi olmuşsun!"Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bininci gününde! Soğuk, sıcak demeden çocuklarına kavuşmayı bekliyorlar!Terör örgütüne dev operasyon! Sığınakları imha edildi
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. MSB duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlere hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlere hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Irak'ın kuzeyindeki sözde Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durum hakkında Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. " denildi. 

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT