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  3. MSB duyurdu: PKK 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı

MSB duyurdu: PKK 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı

MSB'den yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı" denildi.

MSB duyurdu: PKK 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı

Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesinde yeniden masum sivilleri hedef aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Teröristlerin Resulayn merkezinde bulunan bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatıp 5 masum sivili katlettiğini 12 sivili de yaraladıkları belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı."

Berkem Temizel
Gece Editörü


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