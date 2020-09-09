MSB duyurdu: Şehidimiz var!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün İdlib harekat bölgesinde görevde olduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
MSB: "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 9 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."