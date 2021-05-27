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MSB duyurdu: Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu: Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi."

MSB duyurdu: ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakalandı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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