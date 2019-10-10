MSB Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.Açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu” ifadeleri kullanıldı.

Tweette, harekata katılan uçakların görüntüleri de paylaşıldı.

YPG/PKK’LILARA AİT ARAÇ İMHA EDİLİRKEN 2 TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad’da YPG/PKK’lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Araçta bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad’ın batısındaki El-Yabisa köyünde YPG/PKK’lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Edinilen bilgiye göre aracın içerisindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.