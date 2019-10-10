MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada" Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." denildi.
MSB Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.Açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu” ifadeleri kullanıldı.
Tweette, harekata katılan uçakların görüntüleri de paylaşıldı.
YPG/PKK’LILARA AİT ARAÇ İMHA EDİLİRKEN 2 TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ
Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad’da YPG/PKK’lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Araçta bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad’ın batısındaki El-Yabisa köyünde YPG/PKK’lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Edinilen bilgiye göre aracın içerisindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
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