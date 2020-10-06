MSB: Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Bakanlık, 5 PKK'lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi."