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  3. MSB: Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB: Haftanin ve Gara bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık, 5 PKK'lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi."

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