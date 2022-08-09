MSB, " Her nerede olursa olsun teröre geçit yok" ifadesiyle duyurdu: 7 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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MSB, " Her nerede olursa olsun teröre geçit yok" ifadesiyle duyurdu: 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!" ifadesi kullanılarak yapılan bilgilendirmede," Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

MSB, Her nerede olursa olsun teröre geçit yok ifadesiyle duyurdu: 7 terörist öldürüldü

Öte yandan dün de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

MSB, Her nerede olursa olsun teröre geçit yok ifadesiyle duyurdu: 7 terörist öldürüldü

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