MSB, " Her nerede olursa olsun teröre geçit yok" ifadesiyle duyurdu: 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!" ifadesi kullanılarak yapılan bilgilendirmede," Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!



Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/vDUJuVvC2W — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2022

Öte yandan dün de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

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