MSB paylaştı! 1915 Çanakkale Köprüsü, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 915 Çanakkale Köprüsü vatandaşların hizmetine açıldı. İlk bir hafta bedava olan daha sonra ise ücretli olan köprüden geçişler devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından çekilen köprünün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda köprünün fotoğrafları paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı:

"18 Mart 2022’de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?"