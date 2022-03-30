Aynur Aydın da Gülşen olma yolunda! Süper mini eteğiyle yürek hoplattı! "Gözüküyor hanımefendi"Göztepe'de Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı'nın geldiği açıklandı!Herkes bunu merak ediyordu! Diyanet cevapladı: Ramazanda sevgiliyle ne yapılır? Ramazanda öpüşülür mü?Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer, Türk askerine taş atıp terör propagandası yapan Aysel Tuğluk için özgürlük istedi!Saba Tümer'den 'çiş' itirafı! Başından geçen en talihsiz olayı hiç çekinmeden anlattı! "Nasıl toparlayacağımı düşünüyordum"Skoda Superb fiyatlarında görülmemiş değişim! Bakan bir daha bakıyor, bayilerde ise...En ucuz ayçiçek yağı almak isteyenlere müjde! Rakamı duyanlar koşar adım almaya gidecek! İşte ŞOK, A-101, BİM ve CarrefourSA'da kaçırılmayacak fiyatlarBursa Bülbülü filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Bursa Bülbülü ne zaman çıkacak?MSB paylaştı! 1915 Çanakkale Köprüsü, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandıMeryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla mest etti: “Çok güzelsin bu beni öldürüyor”
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MSB paylaştı! 1915 Çanakkale Köprüsü, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı

MSB paylaştı! 1915 Çanakkale Köprüsü, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı

Milli Savunma Bakanlığı, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından çekilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün görüntülerini paylaştı.

MSB paylaştı! 1915 Çanakkale Köprüsü, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 915 Çanakkale Köprüsü vatandaşların hizmetine açıldı. İlk bir hafta bedava olan daha sonra ise ücretli olan köprüden geçişler devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından çekilen köprünün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB paylaştı! 1915 Çanakkale Köprüsü, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda köprünün fotoğrafları paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı:

"18 Mart 2022’de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?"

MSB paylaştı! 1915 Çanakkale Köprüsü, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı MSB paylaştı! 1915 Çanakkale Köprüsü, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT