MSB paylaştı! İşte Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava hücum harekâtlarından görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, komandoların, hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal ettiği ve terör temizliğinin sürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında Kahraman Komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekâtları icra etti. Hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden Komandolarımızın terör temizliği devam ediyor."