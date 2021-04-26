Ege sallanıyor! Şimdi de Muğla’da korkutan depremSon dakika | Aydın'da 4.0 şiddetinde depremMSB paylaştı! İşte Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava hücum harekâtlarından görüntüler...Zincir market nedir? || Zincir market isimleriOteller kapanacak mı? | Otel rezervasyonu olanlar sokağa çıkma yasağında seyahat edebilir mi?Tehcir ne demek? | Tehcir kelime anlamı nedir?Kazım Karabekir kızı kimdir? | Timsal Karabekir Yıldıran kim?Dizi aşkı gerçek oldu! Hande Erçel ile Kerem Bürsin el eleİstisna teşkil etmeyecek ne demek? Otellerde rezervasyonu olanlar tam kapanmadan muaf mı?Yüz yüze eğitim kapanacak mı? | Yüz yüze eğitim iptal mi edildi? | 12. sınıflarda yüz yüze eğitime ara mı verildi?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MSB paylaştı! İşte Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava hücum harekâtlarından görüntüler...

MSB paylaştı! İşte Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava hücum harekâtlarından görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Kahraman Komandolarımızın Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları için Irak kuzeyine gerçekleştirdiği hava hücum harekâtlarından görüntüler..." notu düşülerek operasyonlara ilişkin videoya yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, komandoların, hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal ettiği ve terör temizliğinin sürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında Kahraman Komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekâtları icra etti. Hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden Komandolarımızın terör temizliği devam ediyor."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT