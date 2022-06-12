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  3. MSB peş peşe duyurdu! Pençe Kilit't yaralanan askerler de şehit oldu!

MSB peş peşe duyurdu! Pençe Kilit't yaralanan askerler de şehit oldu!

MSB, resmi Twitter adresinden paylaştığı acı haberle sarstı. Geçtiğimiz gün Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 asker şehit oldu.

MSB peş peşe duyurdu! Pençe Kilit't yaralanan askerler de şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, EYP'nin patlaması sonucu, P. Söz. Er Fuat ÖZER'in şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. İlk olarak hastaneye kaldırılan askerlerden  İs. Uzm. Çvş. Gökhan Demir'in, daha sonra P. Uzm. Çvş Ömer Yıldırım ve P. Uzm. Onb. Mehmet Ali Çap'ın da kaldırıldıkları hastanede şehit oldukları öğrenildi.

MSB peş peşe duyurdu! Pençe Kilit't yaralanan askerler de şehit oldu!

BAYRAMDAN SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

P. Uzm. Çvş Ömer Yıldırım ve P. Uzm. Onb. Mehmet Ali Çap'ın da kaldırıldıkları hastanede şehit olduklarının bilgisini veren MSB, kederli ailelere taziye mesajı yayınladı. Acı haberin ardından Sivaslı şehit Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın, Kurban Bayramı'ndan sonra düğün yapacağı ve dünya evine gireceği için gün saydığı öğrenildi.

MSB peş peşe duyurdu! Pençe Kilit't yaralanan askerler de şehit oldu!

MSB peş peşe duyurdu! Pençe Kilit't yaralanan askerler de şehit oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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