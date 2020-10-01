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  3. MSB: PKK'nın Avaşin'deki mağarası kullanılmaz hale getirildi!

MSB: PKK'nın Avaşin'deki mağarası kullanılmaz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK terör örgütü tarafından kullanıldığı bilinen Avaşin'deki iki girişli ve iki koridorlu mağaranın kullanılamaz halde getirildiği duyuruldu.

MSB: PKK'nın Avaşin'deki mağarası kullanılmaz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK'nın kullandığı 2 girişi bulunan 2 koridorlu mağaranın kullanılamaz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz! Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde Kahraman Komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi" denildi.

 

MSB: PKK'nın Avaşin'deki mağarası kullanılmaz hale getirildi!

Berna Akkaya
Editör


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