MSB: Son 10 günde 91 terörist etkisiz hale getirildi!

Terörle mücadele son hızla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son haftalarda yaptığı operasyonlarla, etkisiz hale getirilen terörist sayısını duyurdu. Buna göre, son 10 günde 91 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), son 24 saatte 16, son 10 günde de 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

"OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.