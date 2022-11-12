MSB teslim olan teröristlerin görüntülerini paylaştı: Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır

Terörle mücadelede teröristlere göz açtırmayan Türk Silahı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda terör örgütü iyice köşeye sıkışırken çözülme de başladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bir mağarada tespit edilen 5 teröristin teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyona ilişkin görüntülere yer verilerek şöyle denildi:

"Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez!

Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu.

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Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır."