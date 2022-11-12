MSB teslim olan teröristlerin görüntülerini paylaştı: Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlerin teslim olma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Terörle mücadelede teröristlere göz açtırmayan Türk Silahı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda terör örgütü iyice köşeye sıkışırken çözülme de başladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bir mağarada tespit edilen 5 teröristin teslim oldu.

MSB teslim olan teröristlerin görüntülerini paylaştı: Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır

Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyona ilişkin görüntülere yer verilerek şöyle denildi:

"Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez!

Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu.

Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır."

MSB teslim olan teröristlerin görüntülerini paylaştı: Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktırMSB teslim olan teröristlerin görüntülerini paylaştı: Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır

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