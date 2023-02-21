MSB'den açıklama: "Tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri TCG Bayraktar gemisinde tedavi hizmeti vermeye devam ettiklerini açıkladı.

Melahat Ersoy
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MSB'den açıklama: "Tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) “dönüştürülen Deniz Kuvvetlerimizin TCG Bayraktar gemisinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hastaneye dönüştürülen Deniz Kuvvetlerimizin TCG BAYRAKTAR gemisinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz. 23’ü ameliyat olmak üzere gemimizde 4 bin 850 vatandaşımıza sağlık hizmeti verildi” ifadelerini kullandı.

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