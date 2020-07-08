MSB'den askerlik celp ve sevk dönemi duyurusu
Milli Savunma Bakanlığı 2020 Ağustos / Eylül celp ve sevk dönemleri ile ilgili duyuru yayımladı.
Millî Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ''Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır'' denildi.
Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.https://t.co/NnHrVvNp2r— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2020
ASKERLİK YERLERİNE NASIL BAKILIR?
Adaylar, E-Devlet’e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.
ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SWORGULAMA EKRANI
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Askerlik yerleri MSB’nin yaptığı duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak.
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