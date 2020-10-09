MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın yıldönümü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekâtı'nın 1'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan, operasyon görüntülerinin yer aldığı video, "Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" notu ile paylaşıldı.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümünde, Milli Savunma Bakanlığı twitter'dan paylaşım yaptı. Açıklamada, "Büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla icra edilen Barış Pınarı Harekâtı'nın 1'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bölgedeki Suriyeli kardeşlerimize de kendi topraklarında huzurlu ve güvenli bir yaşam diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Paylaşılan videoda ise operasyon görüntüleri yer aldı.