MSB'den çarpıcı açıklama! "Bebek katillerine hak ettikleri cezayı inlerine kadar götürüyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. MSB Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!"