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  3. MSB'den çarpıcı açıklama! "Bebek katillerine hak ettikleri cezayı inlerine kadar götürüyoruz"

MSB'den çarpıcı açıklama! "Bebek katillerine hak ettikleri cezayı inlerine kadar götürüyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'da çarpıcı bir açıklama yaptı. MSB: “Avrupa’nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz!” ifadelerini kullandı.

MSB'den çarpıcı açıklama! "Bebek katillerine hak ettikleri cezayı inlerine kadar götürüyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. MSB Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!"

MSB'den çarpıcı açıklama! Bebek katillerine hak ettikleri cezayı inlerine kadar götürüyoruz

MSB'den çarpıcı açıklama! Bebek katillerine hak ettikleri cezayı inlerine kadar götürüyoruz

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