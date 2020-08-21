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MSB'den doğal gaz rezervi paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Karadeniz'deki doğal gaz keşfine dair, teşekkür mesajı paylaştı.

MSB'den doğal gaz rezervi paylaşımı!

 Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından, "Müjdeler olsun" mesajıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 320 milyar metreküplük doğal gazın keşfinde emeği geçen, fedakarca ve kahramanca çalışan herkesi yürekten kutluyoruz."

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Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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