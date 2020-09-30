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  3. MSB'den Ermenistan'a karşı kullanılan Türk uçaklarına dair açıklama

MSB'den Ermenistan'a karşı kullanılan Türk uçaklarına dair açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarda belirtilen Türk İHA/SİHAlarının sıcak çalışma alanında kullanıldığı iddialarını yalanladı.

MSB'den Ermenistan'a karşı kullanılan Türk uçaklarına dair açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarda belirtilen Türk İHA/SİHAlarının sıcak çalışma alanında kullanıldığı iddialarını yalanladı. 

Milli Savunma Bakanlığı  yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir."

Berna Akkaya
Editör


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