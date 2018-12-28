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MSB'den flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada yurt içi ve yurt dışında 27 terörist etkisiz hale getirildi. Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecek

MSB'den flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada yurt içi ve yurt dışında 27 terörist etkisiz hale getirildi. Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecek

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