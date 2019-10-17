MSB'den paylaşım! Teslim olan terörist, terör örgütünün acımasız yüzünü anlattı
MSB, sosyal medya hesabından teslim olan bir PKK/PYD-YPG'li teröristin pişmanlığını anlatan bir video paylaştı.
MSB, teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, sosyal medya hesabında paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter'da yapılan paylaşım şu şekilde:
'PKK/YPG’nin zorla savaştırdığı gençler örgütün acımasız yüzünü anlatmaya devam ediyor'
SİLAH ZORUYLA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDIĞINI SÖYLEDİ
Babasının yanına giderken silah zoruyla terör örgütüne katıldığını anlatan terörist, "Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/YPG beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi." dedi.
İşte MSB'nin paylaşımı
PKK/YPG’nin zorla savaştırdığı gençler örgütün acımasız yüzünü anlatmaya devam ediyor:— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2019
“Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/YPG beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi.” pic.twitter.com/nhQNnPQONO
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