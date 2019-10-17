MSB'den paylaşım! Teslim olan terörist, terör örgütünün acımasız yüzünü anlattı

MSB, teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, sosyal medya hesabında paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter'da yapılan paylaşım şu şekilde:

'PKK/YPG’nin zorla savaştırdığı gençler örgütün acımasız yüzünü anlatmaya devam ediyor'

SİLAH ZORUYLA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDIĞINI SÖYLEDİ

Babasının yanına giderken silah zoruyla terör örgütüne katıldığını anlatan terörist, "Babamın yanına gidiyordum, yolda PKK/YPG beni yakaladı. Zorla silah verdiler. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi öldüreceklerdi." dedi.

İşte MSB'nin paylaşımı