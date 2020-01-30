MSB'den Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a çok sert tepki!

Yunan vekilin, Avrupa Parlamentosu'nda Yunan Adaları’nda bulunan göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, Türk bayrağı yırttı.

MSB konu ile ilgili "AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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TBMM’de Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a ’bayrak’ tepkisi