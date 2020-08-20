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MSB'den Oruç Reis paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini belirten bir paylaşımda bulundu.

MSB'den Oruç Reis paylaşımı!

MSB, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kaydedildi.

 

 

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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