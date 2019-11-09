MSB:Teröristler 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin mutabakata uymadığını belirterek son 24 saatte 8 taciz atışını gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi."