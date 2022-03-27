MSÜ 2022 sınav cevap anahtarı | MSÜ sınav cevapları 27 Mart 2022 27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. İşte, MSÜ 2022 sınav cevap anahtarı | MSÜ sınav cevapları 27 Mart 2022 konu başlıkları...

MSÜ 2022 SINAV CEVAP ANAHTARI | MSÜ SINAV CEVAPLARI 27 MART 2022

ÖSYM resmi internet adresinde MSÜ sınavlarına giren adaylar için cevap anahtarını yayınladı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

MSÜ SINAVINDAN SONRA NE OLUNUR?

Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerine subay yetiştirilmektedir. İşte bünyesindeki bölümler;

Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü.

MSÜ'DEN MEZUN OLUNCA NE OLUNUR?

Sınavın ardından öncelikle askeri öğrenci olunmaktadır. Üniversitenin bitirilip mezun olununca "teğmen" olunmaktadır.