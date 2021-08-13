MSÜ sonuçları açıklandı mı 2021? 2021 MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları belli oldu mu? MSÜ sonuç sorgulama ekranı başlığı şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI2021? 2021 MSÜ HARP OKULLARI SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında 2021 MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığının duyurusunu yaptı. Bakanlığın https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanan genelgede sınava giren adayların neler yapacağı ile ilgili talimatlar verildi.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Herkesin merakla beklediği sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar MSÜ sınav sorgulama ekranı üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.